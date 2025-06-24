Дочь пилота-камикадзе с Окинавы скучает по отцу

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Накагусуку, префектура Окинава, 23 июня (Jiji Press). «Я скучаю по отцу, –говорит дочь жителя Окинавы, погибшего как пилот-камикадзе около 80 лет назад. – В последний раз я видела своего отца, когда мне было 6 лет».

Гоя Миэ, 86-летняя жительница Накагусуку, префектура Окинава, вспоминает, что её отец Котоку, мастер плетения из бамбука, был «очень милым» и сделал для своих детей бамбуковые качели.

«Он много играл со мной, и я никогда не видела, чтобы он злился», – говорит Гоя.

Котоку призвали в армию примерно в феврале 1945 года, и он временно вернулся домой в апреле того же года перед тем, как отправиться на миссию камикадзе. Гоя помнит, как он гладил своих детей, включая её, по голове и говорил: «Береги себя. Я больше не вернусь».

Позже Гоя получила известие о его гибели в бою, но подробности того, как и где он погиб, до сих пор неизвестны. Его останки не были найдены. Вместо останков в его могиле был захоронен камень.

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