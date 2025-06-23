Жизнь Японии в фотографиях

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Битва за Окинаву

Битва за Окинаву продолжалась с 1 апреля по 23 июня 1945 года. Это сражение стало крупнейшим сухопутным конфликтом между японскими и американскими войсками на завершающем этапе Второй мировой войны и унесло жизни более 200 тысяч военных и мирных жителей.

В Японии особенно чтят память студенческого корпуса Химэюри – студенток и учительниц, мобилизованных для ухода за ранеными солдатами, которые столкнулись с нечеловеческими условиями на передовой; многие из них погибли, в том числе покончив жизнь самоубийством.

23 июня в Японии отмечается День памяти жертв на Окинаве – день окончания организованных боевых действий на острове. Ежегодно поминальная церемония проводится в Парке мира в городе Итоман префектуры Окинава. «Основание мира» в парке увековечивает имена всех погибших в битве, независимо от национальности. Этот день объявлен префектурным праздником, посвящённым памяти погибших и молитвам о мире.

Фотография к заголовку: Мужчина возлагает цветы к «Основанию мира» в Парке мира в Итомане, Окинава, 23 июня 2019 года (© Jiji)

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