На Окинаве провели церемонию в память жертв массового самоубийства во время Второй мировой войны

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Ёмитан, префектура Окинава, 5 апреля (Jiji Press). Около 100 человек, включая семьи погибших, оплакивали тех, кто совершил массовое самоубийство в пещере в префектуре Окинава на юге Японии 80 лет назад в конце Второй мировой войны.

Они провели минуту молчания и возложили благовония на алтарь, молясь о вечном мире, на поминальной службе в пещере Тибитири Гама в деревне Ёмитан.

Массовое самоубийство произошло в апреле 1945 года во время битвы за Окинаву, крупнейшего наземного сражения в Японии во время войны.

«Мы не хотим, чтобы трагедии войны повторялись, – заявил в своей речи 70-летний Ёнаха Норио, глава группы семей, потерявших пятерых родственников, включая своих бабушку и дедушку, в результате массового самоубийства. – Мы обязаны передать эстафету мира будущим поколениям».

Его старший брат, 82-летний Токуити, сказал в отдельной речи: «Войны происходят в разных частях света, поэтому мы желаем мира во всем мире от имени Тибитири Гама».

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