Военные корабли Китая и России прошли через пролив на юго-западе Японии

Новости

Токио, 30 сентября (Jiji Press). Министерство обороны Японии сообщило, что семь китайских и российских военных кораблей прошли через пролив Осуми в префектуре Кагосима на юго-западе Японии в составе одной большой группы.

Предполагается, что это действие является частью совместной патрульной миссии, объявленной Минобороны России.

Это был второй совместный проход китайских и российских военных кораблей через пролив, причём первый такой случай произошёл в октябре прошлого года, когда в общей сложности 10 военных кораблей прошли через этот пролив после прохождения пролива Цугару между островами Хонсю и Хоккайдо на севере Японии.

«Поскольку мы чувствуем, что военно-морские силы Китая и России укрепили сотрудничество, мы будем уделять больше внимания (сопутствующим событиям) и проводить наблюдения», – заявил на пресс-конференции начальник штаба Объединённого штаба Министерства обороны генерал Ямадзаки Кодзи 29 сентября.

По данным министерства, три китайских военных корабля и четыре российских военных корабля прошли на запад через пролив Осуми, который расположен между полуостровом Осуми и островом Танэгасима, оба в префектуре Кагосима, по одной прямой с вечера 28 сентября до утра 29 сентября.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме