Военные корабли Китая и России прошли через пролив на юго-западе Японии
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Токио, 30 сентября (Jiji Press). Министерство обороны Японии сообщило, что семь китайских и российских военных кораблей прошли через пролив Осуми в префектуре Кагосима на юго-западе Японии в составе одной большой группы.
Предполагается, что это действие является частью совместной патрульной миссии, объявленной Минобороны России.
Это был второй совместный проход китайских и российских военных кораблей через пролив, причём первый такой случай произошёл в октябре прошлого года, когда в общей сложности 10 военных кораблей прошли через этот пролив после прохождения пролива Цугару между островами Хонсю и Хоккайдо на севере Японии.
«Поскольку мы чувствуем, что военно-морские силы Китая и России укрепили сотрудничество, мы будем уделять больше внимания (сопутствующим событиям) и проводить наблюдения», – заявил на пресс-конференции начальник штаба Объединённого штаба Министерства обороны генерал Ямадзаки Кодзи 29 сентября.
По данным министерства, три китайских военных корабля и четыре российских военных корабля прошли на запад через пролив Осуми, который расположен между полуостровом Осуми и островом Танэгасима, оба в префектуре Кагосима, по одной прямой с вечера 28 сентября до утра 29 сентября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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