Усиление российско-китайского военного сотрудничества и обеспечение безопасности Японии

В мае текущего года, уже после начала российского вторжения в Украину, большое внимание привлёк совместный полёт бомбардировщиков и других самолётов вооружённых сил Китая и России вокруг Японии. Углубление военного сотрудничества Китая и России обусловлено стратегическими интересами совместного противостояния Соединенным Штатам Америки, а Японии необходимо усиливать потенциал сдерживания для того, чтобы давать отпор таким действиям, – отмечает автор.

В то время как массированное вторжение российских вооруженных сил в Украину, которое началось в феврале 2022 года, вызывает резкую критику со стороны международного сообщества как действия, разрушающие международный порядок и идущие вразрез с международным правом, вооруженные силы Китая склонны усиливать военное сотрудничество с теми самыми российскими вооруженными силами. В этом же году в мае бомбардировщики китайских и российских вооруженных сил выполнили совместный полет над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также Тихого океана, наращивая тем самым сотрудничество и совместные действия вооруженных сил двух стран вокруг Японии. Чем вызвано усиление военного сотрудничества России и Китая? И какое влияние оно окажет на обеспечение безопасности Японии?

Все более глубокое военное сотрудничество РФ и КНР

В прошлом Китай и Россия находились в отношениях ожесточенного противостояния, доходившего до военных столкновений из-за сухопутной границы. Хотя утверждалось, что между Китаем и Россией как наследницей Советского Союза существует глубоко укоренившееся недоверие, в 2004 году эти страны решили вопросы о сухопутной границе путем переговоров, устранив таким образом самое серьезное препятствие на пути к развитию отношений. В августе следующего года на Шаньдунском полуострове в КНР состоялись первые в истории отношений двух стран совместные военные учения «Мирная миссия – 2005» в целях борьбы с терроризмом. С тех пор «Мирные миссии» проводятся практически каждый год в качестве контртеррористических учений Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Помимо этого, в апреле 2012 года китайские и российские военные впервые провели совместные военные учения «Морское взаимодействие – 2012» в водах Желтого моря неподалеку от Шаньдунского полуострова. С обеих сторон в маневрах приняло участие в общей сложности свыше 20 кораблей и судов, которые совместно отработали задачи противовоздушной и противолодочной обороны, а также поисково-спасательные операции. После этого военно-морские силы двух стран проводят учения «Морское взаимодействие» каждый год (за исключением 2020-го), повышая уровень совместных маневров и расширяя перечень акваторий их проведения. В этот список уже входят Японское море (2013 год), Восточно-Китайское море (2014 год), Средиземное и Японское моря (2015 год), Южно-Китайское море (2016 год), Балтийское и Японское моря (2017 год), Южно-Китайское море (2019 год), Японское море (2021 год). География учений охватывает не только воды вокруг Китая – заслуживает внимания то, что совместные военные маневры проводятся и на европейском направлении.

Более того, в последние годы наблюдаются шаги по совместному участию китайских и российских вооруженных сил в стратегических учениях по сценарию крупномасштабного военного конфликта. В сентябре 2018 года китайские вооруженные силы впервые приняли участие в учениях «Восток-2018», проходивших в самом сердце Восточного военного округа РФ. Китайские вооруженные силы направили туда по железной дороге около 3 200 человек личного состава, примерно 1 тыс. единиц военной техники и около 30 единиц военной авиации, что стало самым крупномасштабным в истории выездом за рубеж для ВС КНР.

Китайские вооруженные силы в сентябре 2019 года принимали участие в учениях «Центр-2019» в российском Центральном военном округе, а в сентябре 2020 года - в учениях «Кавказ-2020» на территории российского Южного военного округа. В августе 2021 года российские вооруженные силы впервые участвовали в стратегических учениях «Западное взаимодействие – 2021» в Западном военном округе КНР. Можно уверенно утверждать, что такое взаимное участие в учениях стратегического характера указывает на неуклонное углубление сотрудничества между вооруженными силами РФ и КНР.

При всем при том китайские и российские вооруженные силы начали предпринимать шаги во взаимодействии друг с другом в акваториях и воздушном пространстве вокруг Японии. В июле 2019 года два бомбардировщика ВВС КНР H-6 и два российских бомбардировщика Ту-95 выполнили совместный полет над акваториями сначала Японского, а затем Восточно-Китайского морей. Командование НОАК прокомментировало, что это является первым «совместным китайско-российским стратегическим патрулированием воздушного пространства». После этого в декабре 2020 года состоялся второй полет, а в ноябре 2021 года во время третьего полета полетная зона была расширена на воздушное пространство над Тихим океаном. Затем, в мае 2022 года, состоялся четвертый по счету совместный полет.

Между тем китайские и российские военно-морские силы тоже начали предпринимать совместные действия вокруг Японии. В октябре 2021 года в ходе проводившихся в Японском море учений «Морское взаимодействие – 2021» боевые корабли российских и китайских ВМС – по пять с каждой стороны – совместно прошли проливом Цугару (Сангарским проливом) в восточном направлении и вышли в Тихий океан, проследовали вдоль тихоокеанского побережья Японии, а затем в западном направлении через пролив Осуми вернулись в Японское море, выполнив таким образом совместное плавание вокруг Японии. Китайская сторона назвала этот поход «Китайско-российским совместным морским патрулированием». В том же году 23 ноября в ходе состоявшихся в формате онлайн переговоров министра обороны КНР Вэя Фэнхе и министра обороны РФ Сергея Шойгу стороны подвели итоги совместного китайско-российского воздушного и морского патрулирования и договорились, что вооруженные силы обеих стран продолжат развивать стратегическое взаимодействие.

Цель – совместно противостоять Соединенным Штатам

Главной целью такого углубления военного сотрудничества посредством совместных военных учений, совместного патрулирования и других шагов Китая и России является общее противостояние Соединенным Штатам Америки, с которыми у обеих стран ухудшаются отношения. Китай, спешно наращивающий военную мощь, идет в направлении силового изменения статус-кво в Восточно- и Южно-Китайском морях. Тем самым Китай усугубил противостояние с Соединенными Штатами Америки, которые уделяют большое внимание поддержанию свободного и открытого международного порядка. В августе 2022 года проведением крупномасштабных военных учений, в том числе с запуском баллистических ракет, Китай угрожал действиями своих вооруженных сил Тайваню, что вызывает еще большую озабоченность и неприятие со стороны Соединенных Штатов. Россия, присоединившая в 2014 году Крымский полуостров, тоже вошла в углубляющееся противостояние с Соединенными Штатами и странами НАТО, которые объединяются вокруг США, а вторжение российских войск в Украину привело к резкому повышению уровня военного противостояния с Америкой.

Для Китая, усиливающего конфронтацию с США в Тайваньском проливе, а также Восточно- и Южно-Китайском морях, и России, углубляющей противостояние с НАТО в Украине и на западном направлении в целом, усиление двустороннего военного сотрудничества делает возможным фрагментацию давления, оказываемого американскими вооруженными силами. В совместной китайско-российской декларации, с которой выступили по итогам переговоров в феврале 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, обе страны изложили позицию, предусматривающую, наряду с выступлением против постоянного расширения НАТО, противостояние попыткам строительства системы закрытых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Таким образом, со всей очевидностью было показано: Китай поддерживает Россию в противостоянии НАТО в Европе, а Россия поддерживает Китай в противостоянии Соединенным Штатам в Азии. Китай и Россия находят стратегическую выгоду во взаимодействии, решая задачи военного противостояния с США, а также союзниками Соединенных Штатов.

Для Китая усиление военного сотрудничества с Россией, вероятно, имеет важное значение и с точке зрения продвижения реформы вооруженных сил, осуществляемой под руководством Си Цзиньпина. Осуществляя реформу с целью сделать НОАК одной из сильнейших армий мира наряду с ВС США, он ставит целью создание военного потенциала, позволяющего одерживать реальные победы в сражениях за счет усиления комплексных оперативных возможностей. ВС России в сравнении с китайскими коллегами обладают сравнительно более обширным опытом реальных военных действий. К тому же они раньше начали двигаться по пути реформ с целью усиления своих комплексных оперативных возможностей. Для вооруженных сил Китая усиление сотрудничества с российскими коллегами, вероятно, позволяет рассчитывать и на обмен опытом военного реформирования, которым располагают вооруженные силы Российской Федерации. Кроме того, российские вооруженные силы располагают выдающимися технологиями в аэрокосмической сфере, и следует предположить, что Китай стремится через усиление военного сотрудничества с Россией заполучить эти технологии.

России усиление военного сотрудничества с Китаем позволяет стабилизировать отношения с КНР как мощным государством, с которым у нее имеется самая длинная сухопутная граница. Кроме того, это усиление несомненно важно и в плане поддержания паритета в двусторонних отношениях с КНР. Россия, национальный потенциал которой ослабевает, решительно не может позволить себе ухудшения отношений с Китаем вдобавок к противостоянию с Соединенными Штатами. За счет укрепления отношений взаимного доверия в военной сфере с Китаем Россия, по всей видимости, рассчитывает, сводя к минимуму потенциальные военные угрозы со стороны КНР, добиваться от Китая уважения по отношению к занимаемой России позиции, давая ему осознать возможности, которыми Россия располагает в военном плане. Действиями по совместному патрулированию вокруг Японии Россия, вероятно, стремится подчеркнуть – как у себя в стране, так и за рубежом – что она является великой державой наравне с Китаем.

Япония: необходимость усиливать собственный потенциал сдерживания

Усиление военного сотрудничества России, незаконно оккупирующей Северные территории, которые являются японской землей, и Китая, который пытается силой изменить статус-кво в отношении островов Сэнкаку, которые являются японской землей, вызывает сильные опасения с точки зрения защиты территориальной целостности и суверенитета, а также обеспечения безопасности Японии в целом. В частности, наблюдаемая тенденция к расширению совместных действий вооруженных сил двух стран вокруг Японии, заход китайских и российских кораблей в июле 2022 года в прилежащую зону территориальных вод Японии у островов Сэнкаку и другие действия носят все более демонстративный характер по отношению к Японии. Очевидно, Японии необходимо учитывать укрепление военного сотрудничества Китая и России и радикальным образом усилить собственный потенциал сдерживания.

Кроме того, как Китай, так и Россия, обладающие ядерным оружием и располагающие огромным военным потенциалом, пытаются расширить пространство своих интересов с помощью использования военной силы или угроз ее применения, и усиление их сотрудничества является исключительно серьезным вызовом международному порядку, основанному на правилах. Можно полагать, что в дальнейшем мир столкнется с долгосрочным и всесторонним соперничеством между силами, выступающими за смену существующего порядка, центрами притяжения для которых выступают стремящиеся сломать сложившийся порядок Китай и Россия, и силами, стремящимися сохранить существующее положение вещей, сплотившимися вокруг США и их союзников, целью которых является поддержать и укрепить существующий миропорядок.

Японии в этом долгосрочном противостоянии следует сыграть большую роль на стороне сил, поддерживающих сохранение существующего порядка. Для этого, наряду с укреплением альянса Японии и США, требуется активизировать взаимодействие в области обеспечения безопасности с теми силами, которые выступают против изменения статус-кво при помощи силы и за поддержание сложившегося порядка в Индо-Тихоокеанском регионе – Австралией, Индией, Южной Кореей, Тайванем, Сингапуром, Вьетнамом и др. При всем при том Японии очевидно следует за счет радикального усиления сотрудничества с НАТО стремиться к выстраиванию глобального режима взаимодействия в целях поддержания существующего международного порядка.

Фотография к заголовку: Китайский бомбардировщик H-6, выполнявший совместный полет с российскими бомбардировщиками вокруг Японии, 24 мая 2022 г., снимок предоставлен офисом Объединенного комитета начальников штабов (© Jiji Press)

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