Два китайских бомбардировщика пролетели между островами на юге Японии

Новости

Токио, 18 мая (Jiji Press). Два китайских бомбардировщика H-6 пролетели между главным островом Окинава и островом Мияко в префектуре Окинава, сообщил Объединенный штаб министерства обороны Японии.

Бомбардировщики летели в южном направлении из Восточно-Китайского моря, затем совершили круг над Тихим океаном и вернулись в обратном направлении.

Силы самообороны Японии отреагировали на инцидент и подтвердили отсутствие вторжения в воздушное пространство Японии. По словам представителей министерства, китайские бомбардировщики были загружены чем-то вроде противокорабельных ракет.

По данным ведомства, в последний раз подобный полет китайского военного самолета наблюдался в феврале. Министерство ищет связи между последним рейсом и активностью китайского авианосца «Ляонин» в близлежащих водах с начала этого месяца.

Было замечено более 200 посадок и взлетов самолетов на корабле «Ляонин», плывущем к югу от Окинавы в Тихом океане. Бомбардировщики могли проводить учения по обнаружению и боевым действиям совместно с авианосцем.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме