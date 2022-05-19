Япония призывает Китай сыграть ответственную роль в поддержании мира и безопасности в связи с российским вторжением в Украину

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Токио, 18 мая (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса призвал Китай сыграть ответственную роль в поддержании глобального мира и безопасности после вторжения России в Украину.

Во время 70-минутной видеоконференции с министром иностранных дел и госсоветником Китая Ван И Хаяси заявил, что военная агрессия России является явным нарушением международного права, в том числе Устава ООН.

У Японии и Китая есть много нерешённых вопросов, сказал Хаяси в начале конференции, добавив, что обеим странам «необходимо приложить совместные усилия для построения конструктивных и стабильных отношений».

Ван И отметил, что 50-летие нормализации дипломатических отношений двух стран в этом году станет важной вехой, выразив надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Хаяси выразил серьезную обеспокоенность неоднократными вторжениями китайских правительственных кораблей в японские воды вокруг островов Сэнкаку в префектуре Окинава и ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также проблемами прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море управляются Японией, и на них претендует Китай.

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