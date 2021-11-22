Корабль ВМС Китая вошёл в территориальные воды Японии

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Токио, 19 ноября (Jiji Press). Министерство обороны Японии сообщило, что на этой неделе китайский военный корабль вторгся в японские территориальные воды после прохода в прилегающей зоне к югу от острова Якусима на юго-западе Японии.

По данным министерства, это четвёртое подобное вторжение китайского военного корабля, последнее произошло в июле 2017 года.

Японское правительство сообщило о своей обеспокоенности Китаю по дипломатическим каналам.

Также 19 ноября было подтверждено, что бомбардировщики ВВС Китая и России совершили облёт Японии. В министерстве повысили бдительность и анализируют цели полетов.

По данным Объединённого штаба министерства, патрульный самолет P-1 Морских сил самообороны заметил китайское исследовательское судно в прилегающей зоне к югу от острова в префектуре Кагосима около 20:40 17 ноября. Оно направлялось на запад в сторону японских территориальных вод.

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