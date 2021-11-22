Корабль ВМС Китая вошёл в территориальные воды Японии
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 19 ноября (Jiji Press). Министерство обороны Японии сообщило, что на этой неделе китайский военный корабль вторгся в японские территориальные воды после прохода в прилегающей зоне к югу от острова Якусима на юго-западе Японии.
По данным министерства, это четвёртое подобное вторжение китайского военного корабля, последнее произошло в июле 2017 года.
Японское правительство сообщило о своей обеспокоенности Китаю по дипломатическим каналам.
Также 19 ноября было подтверждено, что бомбардировщики ВВС Китая и России совершили облёт Японии. В министерстве повысили бдительность и анализируют цели полетов.
По данным Объединённого штаба министерства, патрульный самолет P-1 Морских сил самообороны заметил китайское исследовательское судно в прилегающей зоне к югу от острова в префектуре Кагосима около 20:40 17 ноября. Оно направлялось на запад в сторону японских территориальных вод.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Корабли военно-морского флота Китая и России совершили проход через Сангарский пролив
- В докладе правительства Японии основное внимание уделяется углублению военного сотрудничества между Китаем и Россией
- Воды у островов Сэнкаку как зона конфронтации: патрульные суда Управления береговой охраны Японии против «Береговой охраны» Китая
- Беглец с Северных территорий находится под охраной в Японии
- Япония и США проводят военные учения в рамках подготовки к вероятному конфликту с Китаем из-за Тайваня
- США требуют от Китая прекратить активность возле островов Сэнкаку