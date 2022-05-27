Премьер-министр Японии Кисида Фумио и другие лидеры Юго-Восточной Азии договорились совместно реагировать на вторжение России в Украину

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Токио, 26 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио договорился со своими коллегами из Таиланда и Сингапура о совместной работе по реагированию на вторжение России в Украину.

Кисида сказал премьер-министру Таиланда Праюту Чан-Оча на встрече в Токио, что международное сообщество должно объединиться, чтобы противостоять российской агрессии.

Японский лидер призвал оказать продовольственную помощь странам, пострадавшим от последствий войны в Украине, и Прают согласился.

На отдельной встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном Кисида выразил несогласие с любыми односторонними попытками изменить статус-кво силой в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Кисида и Ли согласились с необходимостью поддержания и укрепления открытого и свободного международного порядка, основанного на верховенстве закона.

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