Российские и китайские военные корабли вошли в прилежащую зону Японии

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Токио, 4 июля (Jiji Press). Министерство обороны Японии заявило, что китайские и российские военные корабли вышли утром в прилежащую зону вокруг островов Сэнкаку в префектуре Окинава.

По данным министерства, в 7:05 российский фрегат вошел в воды у острова Уоцури, крупнейшего из цепи островов Восточно-Китайского моря, находящихся под управлением Японии, на который также претендует Китай. Китайский фрегат также вошел в те же воды, расположенные примерно в 400 км к западу от главного острова самой южной префектуры Японии, в 7:44 утра.

Китайское судно вышло оттуда в 7:50, а российское – в 8:16. Оба корабля не вторгались в территориальные воды Японии.

Прилежащая зона находится за пределами территориальных вод, и в соответствии с международным правом иностранные суда не могут заходить в эту зону, и японское правительство было обеспокоено одновременным приближением китайских и российских военных кораблей к японским водам, чего не было с июня 2016 года.

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