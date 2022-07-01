Китайские военные корабли совершили плавание вокруг Японского архипелага
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Токио, 30 июня (Jiji Press). Три китайских военно-морских корабля совершили плавание вокруг Японского архипелага за три недели, сообщил Объединённый штаб министерства обороны Японии.
Корабли, в том числе эсминец класса Renhai, были замечены плывущими на север между юго-западными островами Окинава и Мияко в ночь с 29 на 30 июня, чтобы войти в Восточно-Китайское море из Тихого океана.
Все три корабля вошли в Японское море после прохождения через Цусимский пролив между юго-западным островом Кюсю и Корейским полуостровом 12 июня.
Затем они отправились в сторону северного острова Хоккайдо. Один из них прошёл через Цусимский пролив между островами Хонсю и Хоккайдо, а два других – через пролив Соя между Хоккайдо и российским Сахалином, прежде чем все три судна вышли в Тихий океан.
Все три корабля отплыли на юг от тихоокеанского побережья Хонсю к водам у полуострова Босо недалеко от Токио, а 21 июня были обнаружены направляющимися на запад возле цепи островов Идзу. Предполагают, , что они проводили учения у префектуры Окинава.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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