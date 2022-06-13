Япония выражает серьёзную обеспокоенность совместной военной активностью Китая и России
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Сингапур, 12 июня (Jiji Press). Министр обороны Японии Киси Нобуо в ходе переговоров со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ в Сингапуре 12 июня выразил серьёзную обеспокоенность Токио в связи с совместными действиями китайских и российских военных, включая совместные полёты их бомбардировщиков. рядом с Японией.
Киси сказал, что такие действия являются демонстрацией против Японии.
Он также сказал Вэю, что мир и стабильность возле Тайваньского пролива чрезвычайно важны не только для Японии, но и для международного сообщества.
Это была первая личная встреча министров обороны Японии и Китая с декабря 2019 года.
Когда в мае в Токио проходил саммит стран Ouad – Японии, США, Австралии и Индии, китайские и российские стратегические бомбардировщики совершили совместные полёты над Японским и Восточно-Китайским морями. Поскольку это последовало за совместным плаванием китайских и российских военных кораблей вокруг Японии в октябре прошлого года, министерство обороны Японии усиливает бдительность в отношении действий этих двух стран.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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