Китайские и российские бомбардировщики облетели Японию во время саммита Quad

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Токио, 24 мая (Jiji Press). В общей сложности шесть китайских и российских бомбардировщиков облетели Японию 24 мая, когда в Токио проходил саммит Quad, сообщило в тот же день министерство обороны Японии.

Министр обороны Киси Нобуо раскритиковал совместную операцию, направленную на то, чтобы продемонстрировать Японии присутствие этих двух стран во время приёма четырёхсторонней встречи лидеров Японии, США, Австралии и Индии, и что эта акция была «более провокационной, чем раньше».

«Япония не может игнорировать тот факт, что Китай предпринял совместные действия с агрессором, Россией» в то время, когда международное сообщество пытается остановить вторжение России в Украину, добавил Киси.

Между тем в Минобороны России заявили, что провели совместное с Китаем патрулирование.

По данным японского министерства, два китайских бомбардировщика H-6 и два российских бомбардировщика Ту-95, встретившись над Японским морем, пролетели севернее острова Мияко в самой южной префектуре Японии Окинава.

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