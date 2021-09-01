Четыре корабля береговой охраны Китая появились возле островов Сэнкаку
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Наха, префектура Окинава, 30 августа (Jiji Press). Четыре китайских корабля береговой охраны проплыли в водах Японии у островов Сэнкаку в префектуре Окинава, сообщили официальные лица японской береговой охраны.
Китайские государственные корабли замечают в этих водах третий день подряд. Последнее вторжение было уже 28-м в этом году.
Четыре китайских корабля вошли в японские воды южнее острова Минамикодзима группы Сэнкаку примерно между 2:40 и 3:05, по данным 11-го регионального штаба береговой охраны Японии в Наха, столице префектуры. самая южная префектура.
Патрульный корабль береговой охраны Японии указал судам покинуть воды, когда они пытались приблизиться к японскому рыболовецкому судну.
Китайские корабли вышли из японских вод около 12:20-12:30.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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