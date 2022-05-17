Война без перспектив победы для России: безрассудное нападение, расшатывающее основы мирового порядка

Российское вторжение в Украину

Президент России Владимир Путин в своём выступлении по случаю Дня Победы против Германии 9 мая не упомянул результаты войны с Украиной и на первый план выдвинул обвинения в оправдание своего вторжения. Автор статьи констатирует, что на данном этапе не просматриваются перспективы победы для России, и указывает, что безрассудная война нанесла серьёзный ущерб международному положению России.

Вооружённое нападение России как нарушение Устава ООН

Следует для начала чётко осознать, что война в Украине с точки зрения международного права является преступлением, вызванным безрассудным поведением Путина.

Статья 2 пункт 4 Устава Организации Объединённых Наций указывает, что «Все Члены Организации Объединённых Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или её применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства». Устав ООН допускает осуществление права на самооборону в случае вооружённого нападения и применение силы, разрешённое Советом Безопасности ООН. Нынешнее применение силы Россией не является реализацией права на самооборону и не основано на решении Совета Безопасности ООН.

Существует точка зрения, что вторжение России в Украину нарушает основанный на правилах международный порядок. Это не так, оно прямо противоречит Уставу ООН. Здесь не остаётся возможности для того, чтобы сохранять нейтралитет или воздерживаться от оценок.

Невозможность вступления Украины в НАТО

Помимо вышеуказанной правовой оценки, высказываются мнения, что действия России могут быть политически обоснованными. Часто утверждают, что расширение НАТО усугубило обеспокоенность России своей безопасностью.

Профессор Джон Миршаймер из Чикагского университета говорит, что США, которые способствовали расширению НАТО, несут главную ответственность за эту войну. Это утверждение является полной ошибкой.

Во-первых, НАТО – это оборонный союз, статья 5 которого гласит, что если одно из государств-членов подвергнется нападению, все государства-члены будут защищать эту страну. Расширение НАТО не может вызывать опасений по поводу безопасности России, если она не собирается вторгаться ни в одну из стран-членов НАТО.

Во-вторых, вступление Украины в НАТО не является актуальной проблемой. Россия напала на Украину в 2014 году и аннексировала Крым, создав два псевдо-государства, «народные республики» на востоке Украины. Украина – страна, которая фактически подвергается нападению, и в случае принятия Украины в НАТО организация была бы вынуждена вступить в войну с Россией. В этих условиях невозможно получить единогласное одобрение государств-членов.

Россия продолжает эту войну не для того, чтобы помешать Украине вступить в НАТО. Украина уже заявляла, что примет просьбу России об отказе от вступления в НАТО и сохранении нейтралитета. Тем не менее, война всё ещё продолжается.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер указывает, что причиной этой войны, наоборот, стало недостаточное расширение НАТО, что соответствует действительности. На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году обсуждалось вступление Украины и Грузии. Если бы вскоре после этого Украине разрешили вступить в НАТО, не было бы ни аннексии Крыма в 2014 году, ни пророссийских «народных республик» на востоке Украины, ни нынешней войны в Украине.

Швеция и Финляндия, которые были нейтральными странами, из-за этой войны рассматривают возможность вступления в НАТО. Они осознали, что мир и безопасность Европы, безопасность их собственных стран будут обеспечены расширением НАТО. Это будет правильное решение.

Цель войны – поглощение Россией всей страны

В этой войне (Россия называет её «специальной военной операцией», не признавая это войной и не объявляя войны) Россия требует нейтрализации, демилитаризации и денацификации Украины. Что касается «нейтрализации», то о ней уже сказано выше, требование «демилитаризации» от противника означает капитуляцию, на что Украина вряд ли пойдёт. Что касается «денацификации», то президент Зеленский – еврей, и он не может сочувствовать Гитлеру, убивавшему евреев. Украинцы – народ, который помнит Холокост на собственном опыте.

Зачем Путин развязал нынешнюю войну? 25 апреля 2005 года Путин в ежегодном послании Федеральному собранию РФ сказал, что «крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века». С большой вероятностью он мечтает о возрождении Советского Союза, пускай в меньших масштабах, включив в него Беларусь и Украину. В статье, опубликованной в июле прошлого года, Путин утверждал, что украинцы принадлежат к той же этнической группе, что и русские, отрицая существование Украины как особого этноса и нации. Можно сказать, что первоначальной целью войны Путина было поглощение Украины и слияние её с Россией. Причинами нынешней войны являются паранойя Путина в отношении НАТО и его маниакальное стремление к возрождению Советского Союза.

Неспособность достичь успеха даже на восточном и южном направлениях

Начав 24 февраля войну, Россия, видимо, стремилась в короткие сроки оккупировать украинскую столицу Киев, задержать или уничтожить президента Зеленского, и создать пророссийское марионеточное правительство. Однако первый этап, наступление на столицу, закончился поражением российской стороны. Среди причин поражения были ошибки в снабжении войск, низкий боевой дух российских солдат и боеспособность украинской армии.

Поэтому Россия отвела все войска от столицы и теперь сосредоточилась на завоевании восточной (Донбасса) и южной части Украины.

Говорили, что в годовщину победы во Второй мировой войне над Германией 9 мая Путин с гордостью расскажет о военных успехах на Донбассе, но этого не произошло. Выступление было посвящено обоснованиям неизбежности войны с Украиной, поскольку НАТО отвергло предложения России по безопасности, а о Донбассе он лишь упомянул российские войска, которые якобы сражаются, чтобы защитить свою родину. Поговаривали о том, что он объявит военное положение, что сделало бы возможной всеобщую мобилизацию в России, которая частично была решена, но и этого не случилось. С другой стороны, не прозвучало и намёка на возможное прекращение огня.

Маловероятно, что России удастся быстро взять под контроль украинский Донбасс и Юг. Украинская армия сохраняет высокий боевой дух, усиливается за счёт поставок вооружения от стран НАТО, в том числе тяжёлого вооружения, боевой дух российской армии остаётся низким, и войск не хватает.

На юге, в частности, затонул флагман Черноморского флота «Москва», атакованный украинскими противокорабельными ракетами «Нептун», что сделало невозможной одесскую десантную операцию. В Чёрном море находится до 20 крупных российских кораблей, но они плавают вне зоны действия «Нептуна» более чем в 150 километрах от берега. В этих условиях было бы сложно проводить десантные операции вокруг Одессы. Ожидается, что расположенные на юге российские войска двинутся на запад, чтобы захватить Николаев и направиться на Одессу по суше.

Россия не имеет перспектив победы

Ещё одной особенностью украинской войны является то, что Россия в нарушение международных законов войны атакует украинские гражданские объекты. Российские войска совершают военные преступления. Массовые убийства мирных жителей в Буче – это не безумие войны, как резня в деревне Сонгми во время войны во Вьетнаме, а характеристика, присущая нынешнему способу ведения военных действий Россией.

Каковы будут итоги этой войны? Трудно предвидеть результаты войны, которая ещё продолжается, однако, насколько можно вообще говорить, то Россия вряд ли выиграет.

Победа в войне достигается, когда реализованы цели войны. Первоначальная цель войны для России состояла в том, чтобы уничтожить Украину как нацию и объединить её с Россией. Эта цель не может быть достигнута, поскольку столица не пала, и хотя западная часть Украины время от времени подвергается ракетным ударам, Украина, по всей вероятности, выживет.

Цель войны для Украины – оборона и выживание нации. Если они выживут, то это и будет победой и достижением целей войны, пускай даже и ценой огромного ущерба.

В стратегии войн целью является победа или недопущение поражения, но стратегические цели России и Украины асимметричны.

Неблагоприятные для России факторы – потеря доверия других стран и падение экономики

Последствием этой войны будет серьёзный ущерб для международного положения России.

Путин утверждает, что «экономический блицкриг» западных стран потерпел неудачу и российская экономика вновь обрела стабильность, но председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность по поводу будущих экономических трудностей. Упавший курс рубля удалось восстановить за счёт контроля движения капитала, но сейчас больше проблем возникает с реальной экономикой, чем с финансовым аспектом. Существуют проблемы в цепочках поставок – например, перестали поступать импортировавшиеся ранее комплектующие. МВФ (Международный валютный фонд) прогнозирует, что ВВП России в этом году упадёт на 8,5%. Многие прогнозы говорят о возможности падения частного сектора экономики более чем на 10%. По данным МВФ, ещё до войны ВВП России был ниже южнокорейского.

Об изоляции России в международном сообществе свидетельствует участие более 40 стран в организованных США встречах для обсуждения резолюции Генассамблеи ООН о вторжении в Украину, исключении России из Совета ООН по правам человека и помощи Украине оружием.

В результате этой безрассудной войны Путин, вероятно, серьёзно подорвёт международные позиции России точно так же, как Великобритания и Франция нанесли серьёзный ущерб своему международному положению в результате Суэцкого кризиса 1956 года.

Сможет ли Путин, допустивший огромную стратегическую ошибку, остаться российским лидером и в будущем? Эту проблему будут решать сами россияне. Сообщается, что уровень поддержки Путина в России до сих пор остаётся высоким, но часто оказывается, что рейтинги, построенные на базе пропаганды и репрессий, очень неустойчивы.

Фотография к заголовку: Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата после военного парада, 9 мая 2022 г., Москва, Россия (AFP =Jiji)

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