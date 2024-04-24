Ким Чен Ын возглавил учения Северной Кореи по ядерной контратаке: государственные СМИ
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Сеул, 23 апреля (Jiji Press). Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 22 апреля дал указание провести учения с использованием сверхбольших реактивных систем залпового огня, имитирующие тактическую ядерную контратаку, сообщили 23 апреля государственные СМИ Пхеньяна.
Учения, очевидно, относятся к запуску, как полагают, баллистических ракет малой дальности из окрестностей Пхеньяна в Японское море 22 апреля, что было подтверждено правительствами Японии и Южной Кореи.
Центральное информационное агентство Кореи назвало «провокационными» совместные учения, проводимые ВВС США и Южной Кореи с 12 апреля.
Учения Пхеньяна с использованием систем залпового огня являются «чётким предупреждающим сигналом для врагов», заявило государственное агентство.
Учения проводились впервые в рамках комплексной системы управления ядерным оружием страны, получившей название «ядерный триггер».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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