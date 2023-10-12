Хагиуда и Цай обещают сотрудничество в борьбе с принуждением со стороны Китая
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Тайбэй, 11 октября (Jiji Press). Старший депутат от правящей партии Японии Хагиуда Коити и президент Тайваня Цай Инь-вэнь подтвердили, что Япония и Тайвань будут работать вместе, чтобы противостоять экономическому принуждению, очевидно, имея в виду угрозы со стороны Китая.
На встрече в офисе президента в Тайбэе Хагиуда, политический руководитель Либерально-демократической партии, и Цай также согласились, что Япония и Тайвань будут укреплять сотрудничество для обеспечения стабильных поставок полупроводников.
Цай сказала Хагиуде, что она надеется, что Япония и Тайвань будут сотрудничать как сильные партнёры и внесут вклад в региональный мир и процветание.
Хагиуда заявил, что Тайвань является чрезвычайно важным партнёром и другом Японии. По его словам, ЛДП будет стремиться к дальнейшему углублению сотрудничества и обменов с Тайванем.
Японский депутат проводил переговоры с Цай во время своей поездки на Тайвань в декабре прошлого года.
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