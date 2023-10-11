Глава правящей в Японии Либерально-демократической партии Хагиуда посетил Тайвань

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Тайбэй, 9 октября (Jiji Press). Руководитель правящей партии Японии Хагиуда Коити прибыл на Тайвань с трёхдневным визитом.

Хагиуда, председатель Совета политических исследований Либерально-демократической партии, надеется провести переговоры с тайваньскими официальными лицами, включая президента Цай Инь-вэнь, во время визита, целью которого является дальнейшее укрепление японско-тайваньского сотрудничества в условиях растущего военного давления со стороны Китая.

9 октября Хагиуда встретился в Тайбэе с представителями японских фирм, работающих на Тайване, для переговоров о мерах по стимулированию продаж японской рыбной продукции.

Китай ввёл полный запрет на импорт рыбной продукции из Японии сразу после того, как в конце августа компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. начала сбрасывать в океан очищенную воду, содержащую радиоактивное вещество тритий, с пострадавшей от аварии атомной электростанции «Фукусима-1» на северо-востоке Японии.

Также 9 октября Хагиуда посетил парламент Тайваня и присутствовал на ужине, устроенном Ю Си-куном, председателем парламента.

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