Япония подчёркивает важность стабильности на Тайване после заявления Макрона
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Токио, 12 апреля (Jiji Press). Правительство Японии подчеркнуло важность мира и стабильности в Тайваньском проливе в ответ на комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о Тайване.
«Мир и стабильность в Тайваньском проливе являются важнейшим фактором безопасности и процветания всего международного сообщества», – заявила на пресс-конференции официальный представитель МИД Оно Хикарико.
«Япония посылает чёткий сигнал об этой позиции, которую мы разделяем с Соединёнными Штатами и другими странами-единомышленниками, включая Францию», – сказала Оно, добавив, что Токио продолжит свои дипломатические усилия.
В связи со своим визитом в Китай Макрон заявил в интервью французским СМИ, что европейские страны не должны быть «последователями» США в вопросе роста напряжённости между Китаем и Тайванем.
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