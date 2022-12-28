Япония разместит ракетное подразделение на острове вблизи Тайваня

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Токио, 27 декабря (Jiji Press). Министерство обороны Японии планирует разместить зенитно-ракетное подразделение на Ёнагуни, отдалённом острове на юго-западе Японии, примерно в 110 км от Тайваня, заявил представитель министерства Аоки Такэси.

В частности, министерство намерено расширить лагерь Сухопутных сил самообороны Ёнагуни в префектуре Окинава для размещения подразделения, сообщил представитель на пресс-конференции.

Развёртывание предназначено для усиления защиты островов Нансэй, включая Ёнагуни, поскольку Китай усиливает военное давление на Тайвань, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Бюджетный план министерства на 2023 финансовый год включал расходы на приобретение земельного участка площадью 180 000 квадратных метров, расположенного к западу от лагеря, для строительства объектов ракетной части, включая склад боеприпасов. Министерство не раскрыло конкретные затраты на приобретение.

Лагерь Ёнагуни был создан в 2016 году для того, чтобы около 200 членов Сил самообороны следили за действиями судов и самолётов.

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