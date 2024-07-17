Два китайских корабля вторглись в воды Японии возле островов Сэнкаку
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Наха, префектура Окинава, 16 июля (Jiji Press). Два китайских корабля береговой охраны вошли в японские территориальные воды у островов Сэнкаку в районе города Исигаки, префектура Окинава, на юге Японии.
Ранее китайские государственные корабли заходили в эти воды 11 июля.
По данным 11-го регионального штаба береговой охраны Японии в Нахе, столице Окинавы, два китайских корабля вошли в воды вблизи острова Тайсё в архипелаге Сэнкаку около 4 часов утра. Они были оснащены предметами, напоминающими артиллерийские орудия.
Когда китайские корабли попытались приблизиться к японским рыболовным судам, патрульные суда Береговой охраны Японии маневрировали, чтобы обеспечить их безопасность, и приказали китайским судам покинуть воды. Они покинули японские воды около 15:10.
На эти острова в Восточно-Китайском море, находящиеся под управлением Японии, также претендует Китай, который называет их Дяоюйдао.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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