Тайна похищения: Северная Корея и исчезновение японского ученого-ядерщика

Когда японский ученый-ядерщик бесследно исчез, возникло подозрение, что его похитили северокорейские агенты. Но зачем им понадобилось похищать его? Ватанабэ Макото в своей книге «Исчезновение ученого-ядерщика: похищения людей и ядерная программа Северной Кореи» расследует это запутанное дело и рассматривает мотивы, стоящие за программой похищений японских граждан, осуществляемой этим государством-изгоем.

Похищен и увезен в Северную Корею?

Летом 2012 года журналист газеты «Асахи симбун» Ватанабэ Макото освещал аварию на электростанции «Фукусима-1» и наткнулся на странную историю. Речь шла о таинственном исчезновении в 1972 году учёного, сотрудника Корпорации по разработке энергетических реакторов и ядерного топлива (сейчас – Японское агентство по атомной энергетике). Какой бы необычной ни казалась эта история, ее источнику можно было доверять – им был другой учёный Корпорации.

Он рассказал, как Такэмура Тацуя, его коллега по отделу производства плутония в Корпорации, исчез из общежития в Токай, префектура Ибараки, где он тогда проживал. Он предположил, что Такэмура был похищен Северной Кореей.

У ученого были все основания для такого необычного заявления. Он вспомнил, как вскоре после пропажи Такэмуры его допрашивал детектив из полицейского участка Кацута префектуры Ибараки. Он был озадачен тем, почему такой серьезный и преданный сотрудник, как Такэмура, внезапно исчез, и не смог предложить никаких версий. Тогда детектив выдвинул поразительную идею: «Возможно, его похитили и увезли в Северную Корею».

Предположение детектива вызвало недоумение, поскольку в то время никто не подозревал Северную Корею в похищении японских граждан. Утверждение казалось абсурдом. С какой целью похитили человека? Тем не менее ученый запомнил слова детектива.

Оглядываясь назад, можно сказать, что у Северной Кореи было достаточно мотивов для похищения Такэмуры. Он родился в Осаке, окончил инженерный факультет Осакского университета, после чего поступил на работу в Корпорацию. Будучи одним из ведущих ученых Корпорации, он провел время в государственном Центре атомных исследований в США, где изучал процесс производства плутония. Именно в этот период ядерные амбиции Северной Кореи стали вызывать озабоченность международного сообщества. Мог ли Такэмура быть похищен с целью принудительной работы над программой создания ядерного оружия?

Подозрительные исчезновения

Ватанабэ исследует этот и другие вопросы в своей книге 2023 года «Исчезновение ученого-ядерщика: похищения людей и ядерная программа Северной Кореи» (Киэта какугакуся: кита тёсэн-но какукайхацу то рати). Книга основана на собственном журналистском расследовании Ватанабэ и ряде интервью, взятых им у сотрудников полиции, бывших коллег Такэмуры и других людей, когда он работал в газете «Асахи симбун» и в качестве журналиста-фрилансера. Расследование Ватанабэ представляет собой увлекательное погружение в это загадочное дело.

В центре внимания Ватанабэ, исследующего исчезновение Такэмуры, находится наболевший вопрос о мотивах Северной Кореи, похищающей японских граждан. Северная Корея долгое время отрицала свою причастность к исчезновению японских граждан. Но режим изменил свою позицию, когда в сентябре 2002 года премьер-министр Японии Коидзуми Дзюнъитиро посетил Пхеньян для встречи с Ким Чен Иром на высшем уровне. На встрече Ким официально признал факт похищений и принес извинения, объяснив, что они были средством обучения северокорейских агентов японскому языку, чтобы они могли незаметно проникать в Японию, выдавая себя за японских граждан. Однако было ли это истинной целью программы?

Японское правительство официально признает 17 жертв похищений, но при этом утверждает, что нельзя исключить похищение людей Северной Кореей еще в 870 случаях. Среди тех, кого могли похитить, были медицинские работники, механики и печатники – люди с навыками, которые, как отмечают многие, необходимы Северной Корее. Ватанабэ в своей книге идет еще дальше, предполагая, что режим мог использовать похищенных специалистов в своей программе по созданию ядерного оружия. И эта теория намекает на ужасные последствия для национальной безопасности Японии.

Случай Такэмуры – не единственный

Такэмура – не единственный японский ученый, которого могли похитить северокорейские агенты. В апреле 2009 года в газете «Нодон синмун», которая является рупором официального Пхеньяна, была опубликована статья, в которой отмечалось успешное испытание Северной Кореей баллистической ракеты дальнего радиуса действия. В статье была помещена фотография Ким Чен Ира с участниками ракетной программы. Среди них был и человек, чрезвычайно похожий на одного японского инженера, пропавшего без вести в 1982 году.

На момент исчезновения инженеру было 23 года. Он только что окончил университет Канто Гакуин и собирался устроиться на работу в компанию, поставляющую автомобильные запчасти. На факультете машиностроения университета он изучал промышленную робототехнику, которая, как отмечает Ватанабэ, находит практическое применение в атомной энергетике при установке и извлечении топливных стержней. Судебный эксперт проанализировал фотографию и пришел к выводу, что существует «вероятность» того, что мужчина на снимке и есть тот самый пропавший выпускник университета.

Ватанабэ отмечает и другие случаи. В 1983 году таинственно исчез 23-летний рабочий по обслуживанию атомной электростанции в префектуре Фукуи. Затем в 1988 году в префектуре Тоттори исчез 35-летний работник компании по производству точных инструментов.

Исследуя эти случаи, Ватанабэ пытается показать, что даже в то время, когда ядерная программа Северной Кореи уже вызывала очевидное беспокойство правительства Японии, власти не задумывались о том, что в растущем списке исчезнувших людей были высококвалифицированные специалисты, чьи навыки могли бы пригодиться Пхеньяну. Более серьезное подозрение заключается в том, что японское правительство знало об этом, но скрывало правду.

В поисках истины автор погружается в расследование, поднимая всё новые вопросы, которые заставляют читателя задуматься о том, что еще скрывает кажущаяся бесконечной проблема похищений. Похоже, только время и новые расследования, подобные книге Ватанабэ, принесут искомые ответы.

Фотография к заголовку: Обложка книги «Исчезновение ученого-ядерщика: похищения людей и ядерная программа Северной Кореи» (Киэта какугакуся: кита тёсэн-но какукайхацу то рати) (публикуется с разрешения издательства «Иванами сётэн»)

«Исчезновение ученого-ядерщика: похищения людей и ядерная программа Северной Кореи» (Киэта какугакуся: кита тёсэн-но какукайхацу то рати) Ватанабэ Макото

Издательство «Иванами сётэн», ноябрь 2023 г.

ISBN: 978-4-00-061618-8

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