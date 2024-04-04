Северная Корея успешно провела испытания гиперзвуковой ракеты: государственные СМИ

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Сеул, 3 апреля (Jiji Press). Северная Корея 2 апреля успешно провела испытательный пуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой, сообщили 3 апреля государственные СМИ страны.

По сообщению Центрального информационного агентства Кореи, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил запуском и «с гордостью заявил, что разработано ещё одно мощное стратегическое наступательное оружие».

По его словам, испытательный пуск подтвердил манёвренность боеголовки.

Ким сказал, что Северная Корея преуспела в проекте создания всех ракет «твердотопливными, управляемыми и несущими ядерные боеголовки», и что этот успех приведет к большим изменениям в усилении потенциала страны в сдерживании ядерной войны.

Говорят, что новейшую гиперзвуковую боеголовку трудно обнаружить и перехватить, поскольку она может отделиться от ракеты и планировать. Твердотопливные ракеты могут быть запущены за более короткий период времени, чем жидкотопливные, которым требуется время для заправки топливом.

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