Северная Корея успешно провела испытания гиперзвуковой ракеты: государственные СМИ
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Сеул, 3 апреля (Jiji Press). Северная Корея 2 апреля успешно провела испытательный пуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой, сообщили 3 апреля государственные СМИ страны.
По сообщению Центрального информационного агентства Кореи, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил запуском и «с гордостью заявил, что разработано ещё одно мощное стратегическое наступательное оружие».
По его словам, испытательный пуск подтвердил манёвренность боеголовки.
Ким сказал, что Северная Корея преуспела в проекте создания всех ракет «твердотопливными, управляемыми и несущими ядерные боеголовки», и что этот успех приведет к большим изменениям в усилении потенциала страны в сдерживании ядерной войны.
Говорят, что новейшую гиперзвуковую боеголовку трудно обнаружить и перехватить, поскольку она может отделиться от ракеты и планировать. Твердотопливные ракеты могут быть запущены за более короткий период времени, чем жидкотопливные, которым требуется время для заправки топливом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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