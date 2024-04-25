К упразднению экспертного совета по санкциям против Северной Кореи: нарушение Россией международного порядка сказывается и на Северо-Восточной Азии

Экспертный совет по наблюдению за ситуацией с соблюдением санкций в отношении Северной Кореи, введенных резолюциями Совета Безопасности ООН, сталкивается с перспективой упразднения в конце апреля. Это объясняется тем, что Россия воспользовалась своим правом вето в вопросе о продлении деятельности данного совета. Вызывает тревогу не только то, что Северная Корея пришпоривает свои ядерные и ракетные разработки, но и то, что действия России, идущие вразрез с международным порядком, все больше сказываются и на Северо-Восточной Азии.

Надзор за нарушителями санкций

В октябре 2006 года, когда Северная Корея провела первое ядерное испытание, Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию номер 1718, которой было предусмотрено введение в отношении этой страны экономических санкций, и возложил надзор за их соблюдением на учрежденный с этой целью орган под названием «Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи». В свою очередь орган, именуемый «советом экспертов» (в настоящее время в его состав входят 8 постоянных членов) был учрежден в 2009 году в помощь Комитету по санкциям в качестве подчиненной ему структуры. Генеральный секретарь ООН назначает в состав данного экспертного совета специалистов в целом ряде различных областей, в числе которых ядерные и ракетные технологии, финансы, таможенное право. Совет действует, базируясь в Нью-Йорке.

В ответ на северокорейские ядерные испытания и запуски ракет с октября 2006 года по декабрь 2017-го Совет Безопасности принял в общей сложности 11 резолюций, которыми были введены конкретные ограничительные меры в четырех областях: люди (ограничения передвижения лиц, в отношении которых введены санкции), материальные предметы (внешняя торговля), деньги (финансы) и пути транспортировки (морские и воздушные).

Члены экспертного совета, действуя на основании информации, получаемой от стран-членов ООН, из сообщений СМИ, докладов исследовательских учреждений и других источников, занимаются расследованиями практики нарушения санкций, в том числе проводят инспекции непосредственно на местах, а также опрашивают связанных с такой практикой лиц. Будучи глазами и ушами Комиссии по санкциям, экспертный совет оказывал ему важную поддержку, обобщая сведения о ситуации с соблюдением санкций и дважды в год направляя доклады в Совет Безопасности (промежуточный и ежегодный доклады), внося при этом предложения и замечания для улучшения положения с соблюдением санкций. Но срок, на который был учрежден экспертный совет (срок полномочий) изначально был определен в 1 год, а затем ежегодно в марте после завершения работы над ежегодным докладом Совет Безопасности обычно принимал резолюцию о продлении действия этих полномочий.

Вето в условиях российско-северокорейского военного сотрудничества

Но вот в марте текущего года в ходе дискуссий о продлении полномочий экспертного совета постпред России в ООН Василий Небензя, потребовав пересмотреть режим санкций ввиду того, что «коренным образом изменилась ситуация на Корейском полуострове», заявил, что его страна будет выступать против продления полномочий до тех пор, пока не будет произведен этот пересмотр.

Япония, США, Южная Корея и другие страны пытались, отложив голосование по резолюции, убедить Россию продлить срок полномочий совета экспертов, но поскольку в конце концов при состоявшемся 28 марта голосовании из 15 стран в составе Совета Безопасности выступили «за», Китай воздержался, а Россия воспользовалась правом вето, резолюция о продлении так и не была принята(*1). Ввиду того, что Россия вряд ли изменит свою позицию, совет экспертов столкнулся с перспективой упразднения с истечением его текущего срока полномочий 30 апреля.

Многие считают, что фоном для использования Россией своего права вето стало стремительное развитие российско-северокорейского военного сотрудничества после начала вторжения России в Украину. В сентябре прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил космодром на российском Дальнем Востоке, где у него состоялся саммит с президентом Путиным. По сообщениям, они обсуждали секретное соглашение о том, что Северная Корея поставит оружие и боеприпасы, которых не хватает российской стороне в связи со вторжением в Украину – ракеты, артиллерийские снаряды и т. д.

Оружейные сделки между Россией и Северной Кореей являются явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и обе страны отрицают наличие таких сделок. Но в январе текущего года американская администрация, опираясь на данные спутникового наблюдения и другие источники, объявила: «Северная Корея поставила России несколько десятков баллистических ракет, а также пусковые установки». Более того, министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что с июля прошлого года с целью поддержать российское вторжение в Украину Северная Корея поставила России почти 7 тыс. контейнеров оружия и боеприпасов, отметив: «Возможно, в этих контейнерах было свыше 3 млн артиллерийских снарядов калибра 152 мм, а также 500 тыс. 122-миллиметровых снарядов(*2).

Принимая во внимание эту информацию, в ходе заседания Совета Безопасности, на котором Россия применила право вето, правительство Японии устами постпреда в ООН Ямадзаки Кадзуюки осудило данный шаг словами: «Россия, используя приобретенные у Северной Кореи боеприпасы для вторжения в Украину, безответственно и постыдно нарушает резолюции Совета Безопасности». Другие члены СБ также один за другим выразили свое разочарование.

Контрабандная перевалка с борта на борт и киберпреступления

Бдительный взор совета экспертов был очень полезен для выявления различной незаконной деятельности, поддерживавшей северокорейское ядерное и ракетное развитие. В ежегодных докладах прошлых лет совет неоднократно приводил факты о «перевалке с борта на борт» - контрабандной перегрузке между северокорейскими судами и судами контрабандистов в международных водах Юго-Восточной Азии и других регионов нефтепродуктов, стимуляторов, оружия и других запрещенных предметов. Это привело к таким событиям, как, в частности, захват и конфискация Соединенными Штатами одного из танкеров сингапурской приписки(*3).



Северокорейский танкер «Сам Чжон-2» (снизу) борт о борт с танкером неустановленной приписки в мае 2018 года в международных водах примерно в 250 километрах восточнее китайского города Шанхай. Танкеры подозреваются в морской контрабанде методом перевалки с борта на борт нефтепродуктов и других предметов, запрещенных резолюциями Совета Безопасности ООН [Снимок предоставлен Министерством обороны Японии] (© Jiji Press)

Более того, в ежегодном докладе, опубликованном Советом Безопасности 20 марта, отмечено, что Северная Корея получает половину поступающей в страну иностранной валюты за счет киберпреступлений, а сумма ущерба от кибератак на криптовалютные активы предприятий по всему миру составляет около 3 млрд долларов (приблизительно 450 млрд йен)(*4). Средства, получаемые от этих нарушений закона, направляются на разработку ядерного оружия и ракет. Что же касается оружейных сделок между Россией и Северной Кореей, в данном докладе также констатируется, что Северная Корея поставила в Россию более 1 тыс. контейнеров военных грузов. С большой вероятностью именно данное указание и привело к тому, что Россия воспользовалась своим правом вето.

Если экспертный совет будет упразднен, то этот доклад станет последним. Среди экспертов, связанных с работой совета, усиливается пессимизм в связи с тем, что это повлечет утрату ценных сведений, полученных от финансовых и страховых институтов с целью пресечь доступ к финансовым ресурсам сил, ставящих целью распространение ядерных и ракетных технологий(*5).

Не происходит ли из-за вторжения России в Украину не только попрание мирного порядка в Европе, но и расползание ситуации, идущей вразрез с международным миром и установленным порядком, из Европы на Северо-Восточную Азию? В этой связи самого строгого внимания заслуживает позиция Китая, воздержавшегося при голосовании и не выступившего в поддержку продления срока полномочий экспертного совета.

Фотография к заголовку: Рукопожатие президента России Владимира Путина (справа) с генсеком Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном при встрече на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке России (ЦТАК / «Кёдо цусин»)

Статьи по теме