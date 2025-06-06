Императорская семья посетила памятник погибшим на эвакуационном судне «Цусима-мару»

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Наха, префектура Окинава, 5 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито, императрица Масако и их дочь принцесса Айко в префектуре Окинава посетили памятник жертвам затопления эвакуационного суднав 1944 году.

Семья возложила букеты белых цветов к памятнику в Нахе, столице самой южной префектуры, и низко поклонилась.

В августе 1944 года корабль «Цусима-мару», на борту которого находилось около 1800 человек, включая школьников и других эвакуированных с Окинавы, был потоплен в результате торпедной атаки США. По данным оператора музея, погибло не менее 1484 человек.

Затем император и его семья впервые посетили Мемориальный музей «Цусима-мару».

62-летняя Тайра Цугико, которая руководит музеем, провела по музею императорскую чету и принцессу, показывая фотографии и личные вещи погибших детей.

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