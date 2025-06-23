Трое тайваньцев арестованы за пиратские копии первого эпизода «One Piece»
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Нагоя, 21 июня (Jiji Press). Полиция префектуры Айти в центральной Японии арестовала троих граждан Тайваня за хранение пиратских копий журнала Weekly Shonen Jump, содержащих первый эпизод популярной манги «One Piece», с целью их продажи.
Из-за своей редкости этот выпуск Weekly Shonen Jump продаётся по высоким ценам на интернет-рынках и в других местах.
Трое тайваньцев, включая менеджера массажного салона в городе Насусиобара, префектура Тотиги, восточная Япония, были арестованы по подозрению в нарушении авторских прав на журнал, принадлежащих издателю Shueisha Inc.
Их подозревают в хранении шести пиратских копий выпуска № 34 1997 года, с которого началась серия One Piece, в машине, припаркованной возле массажного салона.
По данным источников в полиции, предполагается, что эти трое в течение нескольких лет отправляли прибыль от продажи пиратских копий своим инструкторам, в том числе в материковый Китай.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]