Трое тайваньцев арестованы за пиратские копии первого эпизода «One Piece»

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Нагоя, 21 июня (Jiji Press). Полиция префектуры Айти в центральной Японии арестовала троих граждан Тайваня за хранение пиратских копий журнала Weekly Shonen Jump, содержащих первый эпизод популярной манги «One Piece», с целью их продажи.

Из-за своей редкости этот выпуск Weekly Shonen Jump продаётся по высоким ценам на интернет-рынках и в других местах.

Трое тайваньцев, включая менеджера массажного салона в городе Насусиобара, префектура Тотиги, восточная Япония, были арестованы по подозрению в нарушении авторских прав на журнал, принадлежащих издателю Shueisha Inc.

Их подозревают в хранении шести пиратских копий выпуска № 34 1997 года, с которого началась серия One Piece, в машине, припаркованной возле массажного салона.

По данным источников в полиции, предполагается, что эти трое в течение нескольких лет отправляли прибыль от продажи пиратских копий своим инструкторам, в том числе в материковый Китай.

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