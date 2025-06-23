США призывают азиатских союзников увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

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Вашингтон, 21 июня (Jiji Press). Соединённые Штаты потребовали от своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию, увеличить расходы на оборону до 5 процентов от валового внутреннего продукта каждой страны, заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Этот запрос намного превышает цель правительства Японии по увеличению расходов на оборону до 2% ВВП к 2027 финансовому году.

Администрация президента США Дональда Трампа изначально призывала Японию увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

Отметив, что страны НАТО обсуждают цель расходовать 5% ВВП на оборону, Парнелл заявил, что союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе должны тоже достигнуть этого уровня.

Парнелл сказал, что такое увеличение расходов на оборону пойдёт на пользу безопасности союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и что более сбалансированная и справедливая схема распределения расходов с ними будет в интересах граждан США. Он добавил, что подход президента основан на этой точке зрения здравого смысла.

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