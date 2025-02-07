Хагерти: Трамп может поднять вопрос об увеличении оборонных расходов Японии до 3% ВВП и развитии энергетического сотрудничества

Новости

Вашингтон, 6 февраля (Jiji Press) -- Сенатор-республиканец Хагерти, занимавший пост посла США в Японии при первой администрации Трампа, выступил в американском аналитическом центре. Говоря об оборонном бюджете Японии, он отметил, что «не будет удивлен», если на предстоящей 7 числа встрече президент Трамп предложит премьер-министру Исиба Сигэру повысить расходы до более чем 3% от валового внутреннего продукта (ВВП). По его словам, укрепление обороноспособности Японии станет ключевой темой переговоров.

По словам Хагерти, на встрече лидеров «основное внимание будет сосредоточено на вопросах безопасности». Он выразил надежду на укрепление оперативного взаимодействия между Силами самообороны Японии и вооруженными силами США. Кроме того, сенатор подчеркнул, что «сейчас есть возможность заместить российский сжиженный природный газ (СПГ) американским» и призвал к расширению энергетического сотрудничества, включая развитие производства американского СПГ.

Касаясь торгового дефицита в отношениях с Японией, Хагерти отметил, что ожидает «серьезного диалога между близкими друзьями и партнерами о путях достижения более сбалансированных торговых отношений».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме