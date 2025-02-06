Иcиба и Трамп подчеркнут необходимость мира в Тайваньском проливе

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Токио, 5 февраля (Jiji Press). Ожидается, что премьер-министр Японии Исиба Сигэру и президент США Дональд Трамп подчеркнут важность мира и стабильности в Тайваньском проливе в совместном заявлении, которое они планируют опубликовать после саммита в Вашингтоне 7 февраля.

Две страны впервые за 52 года упомянули Тайваньский пролив в совместном заявлении в апреле 2021 года, когда его опубликовали тогдашний премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ и тогдашний президент США Джо Байден.

Японская сторона намерена поделиться своим мнением по Тайваню также с администрацией Трампа, в состав которой входят многие сторонники жесткой линии в отношении Китая.

Исиба приедет в столицу США на три дня с 6 февраля. 5 февраля он провёл переговоры со своим предшественником Кисидой Фумио. «Я получил множество советов по вопросам безопасности, экономики и торговли», — сказал Исиба журналистам позже.

7 февраля Исиба проведёт саммит и рабочий обед с Трампом в Белом доме, к ним присоединится министр иностранных дел Японии Ивая Такэси.

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