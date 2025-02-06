Японские компании осторожно относятся к тарифной политике Трампа

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Токио, 5 февраля (Jiji Press). Японские компании по-прежнему с осторожностью относятся к тарифной политике администрации президента США Дональда Трампа, несмотря на отсрочку введения 25-процентных пошлин на импорт США из Канады и Мексики.

«Мы будем следить за дальнейшим развитием событий, не делая никаких предположений», – заявил генеральный директор Mazda Motor Corp. Моро Масахиро.

Соединённые Штаты продолжили реализацию своего плана по введению дополнительных пошлин в размере 10% на импорт из Китая. Поскольку Пекин объявил об ответных мерах, растут опасения по поводу возможного возобновления торговой войны между США и Китаем.

3 февраля администрация Трампа объявила, что отложит введение запланированных пошлин на импорт из Канады и Мексики, поскольку до их вступления в силу осталось менее 12 часов.

«За короткое время появляется много информации, – сказал Масуда Куниаки, исполнительный директор Mitsubishi Electric Corp., которая экспортирует кондиционеры и другую продукцию, произведенную в Мексике, в США. – Мы внимательно изучим долгосрочную тенденцию и решим, что делать».

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