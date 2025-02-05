Исиба планирует подтвердить намерение продолжать закупки оборонного оборудования США

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Токио, 4 февраля (Jiji Press) -- Правительство Японии сообщило 4 февраля о предстоящем визите премьер-министра Исибы Сигэру в Вашингтон, который продлится с 6 по 8 число. В ходе встречи с президентом Трампом, запланированной на 7 число, ожидается подписание совместного заявления лидеров об укреплении японо-американского союза. Премьер-министр намерен представить стратегию Японии по существенному усилению обороноспособности страны и подтвердить намерение продолжать закупки американского военного оборудования, стремясь продемонстрировать вклад Японии в оборонное сотрудничество.

Эта встреча станет первыми японо-американскими переговорами на высшем уровне с момента вступления Трампа в должность президента. Выступая 4 числа в бюджетном комитете нижней палаты парламента, премьер-министр отметил: «Перед нами стоит множество задач», указав на такие вопросы, как безопасность, тарифы, ситуация на Ближнем Востоке и в Украине. «Необходимо расставить приоритеты, чтобы достичь конкретных результатов в ограниченные сроки», – подчеркнул он.

Намерение премьер-министра подтвердить продолжение закупок американского оборудования обусловлено тем, что Трамп неоднократно критиковал союзников и партнеров за «бесплатное использование» военной мощи США. Трамп уже выдвинул требование к странам-членам НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, а его окружение призывает Японию повысить расходы на оборону примерно до 3% ВВП.

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