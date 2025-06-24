Исиба посетил монумент Химэюри на Окинаве

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Итоман, префектура Окинава, 23 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру возложил цветы к памятнику в городе Итоман в префектуре Окинава, который был воздвигнут в память о студентках «отряда Химэюри», погибших в битве за Окинаву на заключительном этапе Второй мировой войны.

Он стал первым действующим премьер-министром за 13 лет, посетившим этот памятник.

«Я посетил это место с желанием мира и осознанием того, что я должен снова запечатлеть в своей памяти страдания войны», – сказал Исиба журналистам.

Визит Исибы, возглавляющего правящую Либерально-демократическую партию, состоялся после того, как Нисида Сёдзи, член Палаты советников (верхней палаты парламента) от ЛДП, столкнулся с негативной реакцией общественности, заявив, что экспонаты, посвящённые «отряду Химэюри», являются переписыванием истории.

Ранее 23 июня Исиба посетил мемориальную церемонию, посвящённую памяти людей, погибших в ожесточённой наземной битве на Окинаве в 1945 году.

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