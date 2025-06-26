Плавание на долблёнке 30 тысяч лет назад было возможно — при наличии опытных гребцов и учёте течения Куросио: исследование перехода с Тайваня на остров Йонагуни

Новости

Токио, 26 июня (Jiji Press) — Японские исследователи пришли к выводу, что переход от Тайваня к самому западному японскому острову Йонагуни на долблёной лодке 30 тысяч лет назад был вполне осуществим.

Результаты проекта Национального музея природы и науки по воссозданию пути, которым древние предки перебрались с материкового Китая на Тайвань (тогда эти территории соединяла суша), а затем переплыли к острову Йонагуни, легли в основу двух научных работ, опубликованных в американском журнале Science Advances.

Исследователи установили, что плавание на долблёнке без парусов было возможно при условии, что все члены экипажа владели искусством гребли на высоком уровне и умели прокладывать курс с учётом сноса мощным течением Куросио.

Руководитель «Проекта полного воссоздания древнего плавания» Кайфу Ёсукэ, возглавлявший исследовательскую группу по истории человечества (в настоящее время профессор Токийского университета), пояснил: «С высоких гор Тайваня виден остров Йонагуни, но попасть туда случайно, просто дрейфуя по течению, невозможно. Видимо, группа переселенцев, в которую входили и мужчины, и женщины, тщательно выбирала день отплытия с учётом сезона, погодных условий и состояния моря».

Эксперимент по воссозданию древнего плавания провели в июле 2019 года. Пятеро участников — инструкторы морского каякинга и другие специалисты (четверо мужчин и одна женщина) — отправились в путь на долблёнке длиной около 7,5 метра. Стартовав после полудня 7 июля с восточного побережья Тайваня, они достигли острова Йонагуни через 45 часов, несмотря на постоянный снос течением.

Древнейшие археологические памятники Окинавы и Амами относятся к периоду 35 000–27 500 лет назад. Поскольку лодки той эпохи не сохранились, исследователи первоначально построили суда из связанных прочных трав и бамбуковые плоты, однако оказалось, что они развивают слишком малую скорость независимо от интенсивности гребли. Хотя изготовление долблёнки каменными топорами представляло значительные трудности, учёные пришли к заключению, что лишь такое судно могло развить скорость, достаточную для преодоления течения Куросио.

Компьютерное моделирование морских течений, выполненное специалистами Японского агентства морских и земных исследований и Университета Эхимэ, показало, что 30 тысяч лет назад уровень моря был ниже современного, течение Куросио — быстрее, но при этом оно было направлено в сторону острова Йонагуни. Для эксперимента исследователи выбрали южную часть восточного побережья Тайваня, однако анализ показал, что точка отправления примерно в 100 километрах севернее оказалась бы более удачной.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме