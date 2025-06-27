Японская альпинистка погибла на самой высокой вершине Перу

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Сан-Паулу, 25 июня (Jiji Press). Японская альпинистка погибла на Уаскаране, самой высокой вершине Перу, сообщила 26 июня по японскому времени группа, в которую она входила.

40-летняя врач Инада Тиаки потеряла способность двигаться из-за плохого самочувствия, по-видимому, вызванного переохлаждением вблизи вершины горы высотой 6768 метров.

Власти стремятся спасти ещё одну японку, 35-летнюю Тэраду Саки, которая поднялась на заснеженную гору вместе с Инадой и, как было подтверждено, выжила.

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