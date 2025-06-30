Вероятность сверхмощного землетрясения в Центральной Японии оценивается в 16–18 процентов

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Токио, 27 июня (Jiji Press). По прогнозам, активные морские разломы у западного региона Кинки и центрального региона Хокурику в Японии могут спровоцировать землетрясение магнитудой 7 и более баллов с вероятностью 16–18 % в течение следующих 30 лет, сообщила правительственная комиссия.

Правительственный комитет по исследованию землетрясений подсчитал вероятность возникновения такого подземного толчка в любом из 23 активных разломов и зон разломов протяженностью не менее 20 километров в Японском море.

После мощного землетрясения на полуострове Ното в центральной Японии в январе 2024 года комитет опубликовал информацию о местоположении и протяженности активных морских разломов, а также предполагаемую магнитуду возможных землетрясений в результате их воздействия в августе 2024 года.

Вероятность землетрясения магнитудой 7,0 и выше в девяти западных разломах, в основном у северного побережья региона Кинки, составляла от 4 до 6 процентов, а в 14 восточных разломах, в том числе у полуострова Ното, – от 12 до 14 процентов.

«Около 10% в течение следующих 30 лет – это высокая цифра, которая говорит о том, что (крупное землетрясение) может произойти уже при нашей жизни, – сказал почётный профессор Токийского университета Хирата Наоси, возглавляющий комитет. – Мы надеемся, что люди примут меры, например, сделают дома сейсмостойкими и закрепят мебель».

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