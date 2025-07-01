Премьер-министр Японии настаивает на необходимости постоянно укреплять обороноспособность

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Токио, 30 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил, что Японии необходимо продолжать неуклонно стремиться к фундаментальному укреплению своего оборонного потенциала.

Выступая на совещании командующих и руководителей Сил самообороны страны в Министерстве обороны, Исиба заявил, что обстановка в сфере безопасности вокруг Японии становится всё более напряжённой и сложной, имея в виду недавние действия Китая, Северной Кореи, России, Израиля и Ирана.

«Способы ведения боевых действий постоянно меняются по мере развития технологий», – отметил Исиба, приведя в пример вторжение России в Украину.

Премьер-министр также призвал должностных лиц министерства обороны продолжить думать о том, как нарастить эффективную оборонную мощь, в свете создания в марте этого года Объединённого оперативного командования воздушных, наземных и морских сил самообороны.

Что касается гражданского контроля, Исиба заявил: «Офицеры Сил самообороны имеют право и обязаны выражать свое мнение (тем, кто занимается) политикой с профессиональной точки зрения».

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