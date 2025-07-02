В Японии примут план по сокращению числа жертв вероятного землетрясения в Нанкайском жёлобе на 80 процентов
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Токио, 1 июля (Jiji Press). Правительство Японии приняло решение попытаться сократить предполагаемое число смертей от возможного мощного землетрясения в Нанкайском жёлобе у тихоокеанского побережья страны на 80 процентов в течение следующего десятилетия.
Эта цель включена в пересмотренный базовый план по содействию мерам по предупреждению ущерба от стихийных бедствий, который был принят на состоявшемся сегодня заседании Центрального совета по предупреждению стихийных бедствий, что стало первым полным пересмотром первоначального плана, составленного в 2014 году.
По последним оценкам, обнародованным в марте, ожидается, что число погибших достигнет около 298 000 человек.
На встрече правительство поделилось предложением о назначении 16 дополнительных муниципалитетов в качестве «зон продвижения», где будут реализованы интенсивные меры. Это увеличит их общее число до 723 муниципалитетов в 30 префектурах, в основном на побережье Тихого океана от префектур Ибараки до Окинавы.
Позднее премьер-министр Исиба Сигэру одобрил это дополнение, принятое в ответ на новые топографические данные и другую информацию, основанную на новых оценках ущерба.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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