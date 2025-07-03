В районе островов префектуры Кагосима продолжаются землетрясения

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Токио, 2 июля (Jiji Press). Два землетрясения интенсивностью ниже 5 по японской шкале сейсмической интенсивности произошли у островов Токара в юго-западной префектуре Японии Кагосима, где землетрясения продолжаются с конца прошлого месяца.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение с предполагаемой магнитудой 5,1 произошло на глубине около 16 километров примерно в 4:32 утра, за ним последовало землетрясение с предполагаемой магнитудой 5,6 на глубине около 1 километра примерно в 3:26 дня.

Интенсивность двух землетрясений составляла ниже 5, это пятый по величине уровень по 10-балльной японской шкале, в деревне Тосима. В тот же день деревня также испытала шесть землетрясений интенсивностью 4.

«Мы хотим, чтобы люди, проживающие в районах, где были сильные подземные толчки, обеспечивали свою безопасность и следили за падением камней и оползнями», – заявил на пресс-конференции Эбита Аятака, директор отдела наблюдения за землетрясениями и цунами агентства.

«Мы не знаем, когда закончится сейсмическая активность, – сказал Эбита. –Учитывая прошлые примеры, мы хотим, чтобы люди были готовы к землетрясению с сейсмической интенсивностью около 5 баллов».

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