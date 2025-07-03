Исиба и премьер-министр Ирландии подтвердили сотрудничество в сферах безопасности и экономики

Новости

Токио, 2 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и его ирландский коллега Майкл Мартин встретились в Токио и подтвердили сотрудничество своих стран в области безопасности, включая кибербезопасность.

Исиба и Мартин согласились, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы. Они также пообещали и дальше развивать экономические связи между своими странами.

Что касается вторжения России в Украину, два лидера согласились продолжить сотрудничество для установления мира в Украине. Они подчеркнули, что никакие попытки изменить статус-кво силой не могут быть терпимы нигде в мире.

Они также выразили обеспокоенность по поводу углубления военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме