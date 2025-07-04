На отдалённых островах на юго-западе Японии произошло сильное землетрясение

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Кагосима, 3 июля (Jiji Press). На островах Токара, отдалённой островной цепи у побережья префектуры Кагосима на юго-западе Японии, произошло ещё одно сильное землетрясение.

Интенсивность землетрясения магнитудой 5,5 составила менее 6 баллов, это третий по величине уровень по японской шкале сейсмической интенсивности, на Акусэкидзиме, одном из островов, входящем в деревню Тосима.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло около 16:13 на глубине около 20 километров. Оно не вызвало цунами.

По словам официальных лиц Тосимы, подтверждена безопасность 76 человек, включая местных жителей, находившихся на Акусэкидзиме во время землетрясения, о пострадавших не сообщалось.

Мэр Тосимы Кубо Гэнъитиро сказал, что деревня планирует эвакуировать жителей, желающих покинуть Акусэкидзиму. Первая группа из 13 человек должна отправиться в город Кагосима на борту судна, которое должно отправиться вскоре после 7 утра 4 июля.

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