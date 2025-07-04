На отдалённых островах на юго-западе Японии произошло сильное землетрясение
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Кагосима, 3 июля (Jiji Press). На островах Токара, отдалённой островной цепи у побережья префектуры Кагосима на юго-западе Японии, произошло ещё одно сильное землетрясение.
Интенсивность землетрясения магнитудой 5,5 составила менее 6 баллов, это третий по величине уровень по японской шкале сейсмической интенсивности, на Акусэкидзиме, одном из островов, входящем в деревню Тосима.
По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло около 16:13 на глубине около 20 километров. Оно не вызвало цунами.
По словам официальных лиц Тосимы, подтверждена безопасность 76 человек, включая местных жителей, находившихся на Акусэкидзиме во время землетрясения, о пострадавших не сообщалось.
Мэр Тосимы Кубо Гэнъитиро сказал, что деревня планирует эвакуировать жителей, желающих покинуть Акусэкидзиму. Первая группа из 13 человек должна отправиться в город Кагосима на борту судна, которое должно отправиться вскоре после 7 утра 4 июля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Великое землетрясение Канто: 90% погибших приходилось на Токио и Йокогаму
- В Японии 56,7% людей опасаются сильного землетрясения, но 30,4% не принимают особых мер в связи с ними
- Землетрясения в Японии после 2011 года
- Что делать при землетрясении?
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Станет ли «Землетрясение Нанкай» более разрушительным, чем Великое восточно-японское землетрясение 2011 года?
- Следующий большой толчок: правительственная карта помогает прогнозировать будущие возможные землетрясения в Японии
- Семь лет после Великого землетрясения: восстановление пострадавших районов
- История атомных электростанций Фукусимы
- В случае землетрясения в Токио до 140 тысяч человек придут на помощь