107-летний японец помнит о заключении в Монголии

Новости

Нанто, префектура Тояма, 5 июля (Jiji Press). В то время как император Японии Нарухито и императрица Масако собираются посетить Монголию с официальным визитом с 6 по 13 июля, Ямада Сюдзо вспоминает свой опыт интернирования в этой стране почти 80 лет назад, и эти воспоминания до сих пор живы для 107-летнего японца.

8 июля императорская чета возложит цветы к памятнику японцам, которые были захвачены бывшим Советским Союзом в плен после войны на Тихом океане, являвшейся частью Второй мировой войны, и погибли во время содержания под стражей в Монголии.

«Без воды и еды я пережил невообразимые страдания», – говорит Ямада, возглавляющий национальную ассоциацию бывших интернированных и ныне проживающий в Нанто, префектура Тояма, в центральной Японии.

В июле 1941 года, в возрасте 23 лет, всего через шесть месяцев после женитьбы Ямада получил повестку о призыве. Его отправили в Маньчжурию, где он был назначен на должность охранника авиационного топлива на аэродроме. Находясь в Маньчжурии, он узнал о рождении своего первого сына. Но ребёнок умер в возрасте трёх месяцев, так и не увидев своего отца.

Когда закончилась Вторая мировая война, Ямада находился на аэродроме недалеко от Даляня, Китай.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме