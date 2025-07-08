В Японии намерены ликвидировать столбы электропередач
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Токио, 7 июля (Jiji Press). Министерство инфраструктуры Японии поставит новую цель по ускорению работ по переносу линий электропередачи под землю и ликвидации существующих надземных опор линий электропередач.
В частности, в своём новом пятилетнем плане, реализация которого начнётся в 2026 финансовом году, министерство перечислит участки маршрутов экстренного транспорта в городских районах, на которых оно намерено завершить работы по замене опор электропередач на подземные силовые кабели к 2030 финансовому году, сообщили информированные источники. Министерство надеется формализовать новый план следующей весной после обсуждений группой экспертов.
Министерство в основном добивается удаления опор линий электропередач, расположенных вдоль примерно 21 826 километров городских аварийных транспортных маршрутов, которые имеют высокий риск обрушения в случае стихийных бедствий. По состоянию на конец 2024 финансового года такие работы были завершены только для 35 процентов приоритетных зон.
Текущая программа, охватывающая период с 2021 по 2025 финансовый год, устанавливает целевой показатель темпов начала строительства.
По словам источников, в районах, где прокладка линий электропередач под землёй затруднена из-за узких дорог, министерство планирует использовать придорожные дренажные системы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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