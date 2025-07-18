[Видео] В Камакуре расцвёл «двуглавый лотос»

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В Цветочном центре Хибия Кадан Оофуна в Камакуре, префектура Канагава вырос и расцвёл редкий лотос с двумя цветками на одном стебле. По данным сада, шанс появления «двуглавого лотоса» крайне низок – примерно один к 30 000. С древних времён считается, что он приносит удачу. В течение трёх дней после цветения цветок многократно расцветает и закрывается, а на четвёртый день лепестки опадают. Съёмка проводилась 14 июля. [Видеоцентр Jiji Press]

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