[Видео] Нежный звон стеклянных колокольчиков навевает прохладу

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В мастерской «Синохара фурин хомпо» в токийском районе Эдогава торговля стеклянными колокольчиками эдо фурин в самом разгаре. В мастерской расплавленное стекло формуют методом «воздушного выдувания», то есть в стекло вдувают воздух. После охлаждения стекло раскрашивается, и за день там производят около 200 изделий. [Видеоцентр Jiji Press]

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