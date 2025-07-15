[Видео] Нежный звон стеклянных колокольчиков навевает прохладу
НовостиВидео Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В мастерской «Синохара фурин хомпо» в токийском районе Эдогава торговля стеклянными колокольчиками эдо фурин в самом разгаре. В мастерской расплавленное стекло формуют методом «воздушного выдувания», то есть в стекло вдувают воздух. После охлаждения стекло раскрашивается, и за день там производят около 200 изделий. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]