На захватывающей выставке в Нагое оживают японские монстры «ёкай»
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Нагоя, 22 июля (Jiji Press). Японские сверхъестественные существа, известные как ёкай, оживают благодаря передовым цифровым технологиям на «Выставке захватывающего опыта ёкай», которая открылась в городе Нагоя в центральной Японии.
Выставка, которая открылась 19 июля в музейном крыле здания Канаяма Минами и продлится до 23 сентября, предоставляет захватывающий опыт, в рамках которого видеозаписи жутких ёкай, изображённых в таких произведениях искусства, как свиток «Хякки ягё эмаки» и произведения, вдохновлённые сверхъестественными историями из «Хякумоногатари», проецируются в трёхмерном пространстве. Также на выставке представлены реалистичные 3D-модели фигурок ёкай.
На выставке представлено более 300 ёкай. Выставка состоит из восьми залов, посвященных различным темам, таким как место рождения ёкай и шествия ёкай.
Главной достопримечательностью является комната, тематикой которой является дикий танец монстров-ёкай. Движущиеся изображения сверхъестественных существ заполняют стены, потолок и пол комнаты, а мощное музыкальное сопровождение создаёт полное погружение.
Объяснения рисунков и карикатур ёкай эпох Эдо (1603-1868) и Мэйдзи (1868-1912) делают выставку познавательной и интересной для взрослых.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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