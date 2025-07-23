Послом Украины в Японии назначен Юрий Лутовинов

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Токио, 22 июля (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Лутовинова, бывшего советника-посланника посольства Украины в Японии, послом в Японии.

О назначении было объявлено 21 июля.

Из стран «Большой семёрки» крупнейших держав, которые оказывали помощь Украине в условиях российского вторжения в эту страну, Япония была единственной страной, где должность украинского посла оставалась вакантной. Бывший посол Украины в Японии Сергей Корсунский покинул свой пост этой весной.

Лутовинов, свободно владеющий японским языком, может вступить в должность уже в сентябре.

В 2020 году Корсунский стал послом Украины в Японии. Он работал над тем, чтобы заручиться поддержкой Японии в борьбе с Москвой, и распространял информацию через X (бывший Twitter).

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