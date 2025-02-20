Три года полномасштабной войны: интервью с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским

Прошло три года с того дня, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас военная ситуация почти не меняется, и в Украине происходят процессы реконструкции и восстановления разрушенной страны. Посол Украины в Японии Сергей Корсунский, находящийся здесь со времён, предшествовавших полномасштабной войне, подчёркивает необходимость помощи «по-японски», такой, которую никто кроме Японии не может оказать.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии. Родился в Киеве в 1962 году. Закончил Киевский государственный университет. Работал советником в посольстве Украины в США, директором Департамента экономического сотрудничества МИД Украины, послом Украины в Турции, на нынешней должности с апреля 2020 года. Имеет специальную награду Президента Украины за экономические достижения (2007) и Парламента Украины за особые заслуги перед народом Украины (2024). Доктор физико-математических наук (прикладная математика). Заслуженный экономист Украины. Автор 21 книги, в том числе Nonlinear waves in dispersive and dissipative systems with coupled fields (1997), «Трансфер технологий в США» (2005), «Энергетическая дипломатия» (2008), «Япония: сто миллионов аригато» (2025).

«Далёкая Украина» стала для японцев гораздо ближе

До начала полномасштабной войны Украина для японцев была «далёкой страной», но после вторжения в их понимании и отношении к Украине произошли существенные изменения. Возможно, это прозвучит как преувеличение, но народ Японии глубоко сочувствует произошедшим за последние три года трагедиям и открывает свои сердца Украине и её народу, воспринимая их как людей из близкой им страны.



Посол рассказывает о том, что в Японии всё лучше узнают Украинрастущем понимании Украины среди японцев. 17 января 2025 г., Посольство Украины в Японии

Один из примеров – во время командировки в сельской местности мужчина в поезде узнал меня, уточнил, действительно ли он видит перед собой посла Украины, и по-человечески выразил поддержку Украине. Предложения помощи поступают в наше посольство не только от правительства Японии, но и от местных органов власти. Местная администрация префектуры Окаяма, обновив свой автопарк, предоставила бесплатные машины скорой помощи и пожарные машины. Поскольку это японские машины и за ними надлежащим образом ухаживали, они находятся в хорошем состоянии. Это очень помогло службам экстренной помощи в Украине.

На сегодняшний день Япония приняла более 2700 эвакуированных из Украины. Некоторые уже вернулись домой, но ещё многие живут, полагаясь на поддержку местных органов власти и других организаций. Помощь со стороны частного сектора широкомасштабна и существенна, она кроме прочего включает предоставление бесплатных мобильных переводчиков и SIM-карт для мобильных телефонов, а также возможности учить японский язык с помощью благотворительных проектов. Благодаря этой материальной и нематериальной поддержке расширяются возможности их трудоустройства.



Посол во время интервью. На стене – герб Украины, выполненный в стиле японской каллиграфии. 17 января 2025 г., Посольство Украины в Японии

Отношения между двумя странами – это не только поддержка со стороны Японии. Расширились разнообразные обмены, и о росте интереса японцев к украинской культуре может говорить то, что все билеты на выступления Украинского национального ансамбля народного танца, приехавшего в Японию в 2023 году, были раскуплены. Что касается спорта, то юные художественные гимнастки тренируются в спортивном лагере в городе Такасаки префектуры Гумма. В Японии также тренируются украинские дзюдоисты.

Опыт восстановления Японии может помочь Украине

На японско-украинской конференции содействия восстановлению экономики, которая проходила в Токио в феврале 2024 года, Япония подтвердила, что государственный и частный секторы будут работать вместе, чтобы поддержать восстановление и реконструкцию Украины. Помощь со стороны Японии огромна, она уступает только США и ЕС. Мы получаем значительную поддержку не только от правительства, но и от сотен неправительственных организаций, в том числе Японского Общества Красного Креста.

Опыт Японии может служить ориентиром и примером для восстановления Украины. В 2023 году, готовя к публикации книгу о реконструкции в Украине и обращаясь к примерам из истории Японии, я многому научился. В этом году отмечается 30-я годовщина Великого землетрясения Хансин-Авадзи, и Япония много раз восстанавливалась и возрождалась после стихийных бедствий, таких как Великое землетрясение Канто (1923) и Великое восточно-японское землетрясение (2011), а также после всех разрушений Второй мировой войны. В опыте обновления Японии нет равных.



Посол Сергей Корсунский показывает свою книгу «Как нации возрождаются: опыт Восточной Азии», посольство Украины в Японии, 17 января 2025 г.

При подготовке книги я подробно рассмотрел вклад Гото Симпэя, который помог возродить столицу из пепла после Великого землетрясения Канто (1923). Он был главой Имперского института реставрации столицы, за короткое время построил широкие магистральные дороги и провёл масштабную реконструкцию территории. Плоды его работы и в наши дня можно увидеть на улицах Токио. У Украины нет возможности отстраиваться медленно, поэтому опыт и помощь Японии лучше всего отвечают требованиям времени. Это тоже является особым японским способом поддержки Украины.

Помощь в разминировании

Как в феврале 2024 года сообщала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате российского вторжения могут быть заминированы около 156 000 кв. км территории страны. Это более четверти территории Украины, и опыт Японии в разминировании также нам очень полезен.



В словах посла чувствуется долгий опыт дипломатической деятельности. 17 января 2025 г., Посольство Украины в Японии

Япония много лет занимается разминированием в Камбодже и накопила большой опыт. Среди используемого в Украине оборудования для разминирования треть поступает из Японии. Сотрудники ГСЧС Украины с помощью Японии неоднократно приезжали в Камбоджу и Японию для обучения. Япония занимает лидирующее положение в мире в деятельности по разминированию и предоставляет оборудование и средства для разминирования с подробными инструкциями по их эксплуатации.

Чтобы восстановить разрушенный город, нужно сначала его разминировать. Только тогда в него смогут вернуться жители. Опыт и помощь Японии в этой сфере даёт народу Украины большую надежду. Это ещё одна типично японская форма поддержки.

Неизменная поддержка

Становится заметно, что в близких Украине европейских странах интерес к Украине несколько ослабевает, в то время как в Японии, расположенной за 8 тысяч километров, этого не происходит. Война затянулась, и многие европейские и американские страны жалуются на «усталость от помощи», но в Японии ничего подобного не услышишь.

Диалог между нашими странами продолжается на разных уровнях, включая правительство, членов парламента и частный сектор, и можно с уверенностью сказать, что в Японии нет такого феномена, как «усталость от помощи». Я думаю, это потому, что японцы до сих пор хорошо помнят, как бывший Советский Союз разорвал Пакт о нейтралитете между СССР и Японией и вторгся в Маньчжурию в конце Второй мировой войны, и прекрасно понимают, что происходит в Украине.

Происходящее в Европе оказывает непосредственное влияние на Восточную Азию и Японию. И наоборот, если в Восточной Азии начнётся война, Европа тоже пострадает. Это стало ещё более очевидным в прошлом году, когда Россия и Северная Корея достигли де-факто военного альянса, заключив Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, после чего Северная Корея стала участником войны с Украиной.



Трезвая оценка международной ситуации позволяет осознать и вопросы безопасности в Восточной Азии. 17 января 2025 г., Посольство Украины в Японии

Бывший премьер-министр Кисида Фумио однажды сказал, что происходящее сегодня в Украине может завтра случиться в Восточной Азии. Если Россия добьётся успеха во вторжении в Украину, она может попытаться сделать что-то подобное в Восточной Азии. Военно-морской флот России в прошлом году провёл масштабные стратегические учения совместно с ВМС Китая в Японском море, и такие учения становятся всё более частыми. О чём это говорит? И какие действия предпримет Северная Корея, обладающая ядерным оружием? Ситуация в Украине тесно связана с проблемами безопасности в Восточной Азии. Чтобы предотвратить возникновение подобных проблем в Восточной Азии, Украина и Япония должны продолжать укреплять сотрудничество.

Интервью и текст: Сумии Косукэ, редакция Nippon.com

Фотографии: Сива Кодзи

Фотография к заголовку: Посол Сергей Корсунский во время интервью, 17 января 2025 г., посольство Украины в Японии