Три года полномасштабной войны: интервью с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским

Сергей Корсунский Sergiy KORSUNSKY

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии. Родился в Киеве в 1962 году. Закончил Киевский государственный университет. Работал советником в посольстве Украины в США, директором Департамента экономического сотрудничества МИД Украины, послом Украины в Турции, на нынешней должности с апреля 2020 года. Имеет специальную награду Президента Украины за экономические достижения (2007) и Парламента Украины за особые заслуги перед народом Украины (2024). Доктор физико-математических наук (прикладная математика). Заслуженный экономист Украины. Автор 21 книги, в том числе Nonlinear waves in dispersive and dissipative systems with coupled fields (1997), «Трансфер технологий в США» (2005), «Энергетическая дипломатия» (2008), «Япония: сто миллионов аригато» (2025).