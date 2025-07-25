В Японии провели первое совещание по обзору рекомендаций относительно вероятного землетрясения в Нанкайском жёлобе

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Токио, 24 июля (Jiji Press). В Японии провели первое заседание группы, которой было поручено рассмотреть руководящие принципы относительно того, как компании и местные органы власти должны реагировать на экстренную информацию о возможном мощном землетрясении в Нанкайском жёлобе у побережья Тихого океана.

На встрече экспертная группа при Кабинете министров утвердила план по пересмотру руководящих принципов к концу августа после рассмотрения путей их улучшения на основе проекта изменений, представленного правительственным агентством.

Председателем комиссии был назначен почетный профессор Нагойского университета Фукува Нобуо.

Япония впервые опубликовала экстренное уведомление о ситуации в Нанкайском жёлобе в августе прошлого года после сильного землетрясения у берегов префектуры Миядзаки на юго-западе Японии. В сообщении содержалось настоятельная просьба к жителям подготовиться к еще одному потенциально сильному землетрясению в течение недели, продолжая при этом жить обычной повседневной жизнью.

В некоторых регионах тогда возникла неразбериха: пляжи для купания были закрыты, а брони на проживание отменены. Местные органы власти, пострадавшие от пандемии, заявили, что не знают, как реагировать.

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