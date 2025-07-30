В связи с землетрясением возле Камчатки выпущено предупреждение о цунами для Хоккайдо и других регионов Японии

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Токио, 30 июля (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство опубликовало предупреждение о цунами для многих районов, обращённых к Тихому океану, включая восточную часть Хоккайдо, самой северной префектуры страны.

Агентство сообщило, что ожидается, что цунами высотой до 3 метров достигнут этих прибрежных районов.

По данным Геологической службы США, 30 июля недалеко от российского полуострова Камчатка, расположенного к северо-востоку от Хоккайдо, произошло землетрясение магнитудой 8,0.

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