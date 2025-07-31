После землетрясения возле Камчатки в Японии наблюдались цунами

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Токио, 30 июля (Jiji Press). 29 июля цунами достигло Японии после того, как в тот же день недалеко от российского полуострова Камчатка произошло мощное землетрясение.

Цунами высотой 1,3 метра было зафиксировано в 13:52 в порту Кудзи, префектура Иватэ, на северо-востоке Японии.

К 19:45 цунами высотой 80 сантиметров наблюдались в городе Нэмуро в самой северной префектуре Хоккайдо, городе Хатинохэ в префектуре Аомори, к северу от Иватэ, и на острове Хатидзёдзима (Токио). Цунами высотой 70 сантиметров достигли городов Исиномаки и Сэндай в префектуре Мияги, граничащей с Иватэ на юге, города Сома в префектуре Фукусима, к югу от Мияги, и острова Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.

Японское метеорологическое агентство в 9:40 утра 29 июля объявило предупреждение о цунами во многих районах, омываемых Тихим океаном, от Хоккайдо до полуострова Кии на западе Японии, а также на островах Идзу и Огасавара (Токио). Агентство сообщило, что высота цунами может достичь 3 метров.

К 20:45 уровень всех предупреждений был понижен до рекомендаций к эвакуации.

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